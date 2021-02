Strijden tegen de afvalberg met statiegeld op maaltijdverpakkingen

‘Wij berijden ons konijn in eigen keuken!’, uitgeroe­pen tot taalfout van 2020

'Wij berijden ons konijn in eigen keuken!', stond afgelopen jaar geschreven op een bord buiten een restaurant. Of de kok ook echt bovenop het konijn is gesprongen of gewoon het konijn culinair heeft bereid, blijft de vraag. De boodschap is wel verkozen tot 'Taalvout van het Jaar 2020', meldt het humoristische taalplatform Taalvoutjes.