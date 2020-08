Stoofpot van wild zwijn op de flank van de Mont Aigoual

De Fransen en dineren. Ook in de Cevennen is eten gespreksonderwerp numéro une. En voor Jerry en Kees als wielrenners geldt: wie prestaties wil leveren, moet zichzelf van brandstof voorzien. Wat een geluk dat ze de Belgische kok Jo van Lierde ontmoeten in een dorpje op een van de flanken van de Mont Aigoual. Ze vragen hem in de vijfde etappe van podcast Le Cycliste een typisch Cevenols driegangendiner te bereiden. Iets met wild zwijn, gestoofde peren, een heerlijk toetje...



Jerry en Kees bevinden zich in Notre-Dame-de-la-Rouvière. In zijn buitenkeuken bij Mas Tidouls bereidt kok Jo de traditionele maaltijd. Het voorgerecht is een flan van roquefort met jambon du pays en een slaatje. De daube de sanglier, met fruit in plaats van aardappelen, is het hoofdgerecht. En als toetje verschijnt er een Mont Aigoual op tafel. Dat wordt smullen.



Bij zijn keuze voor een hoofdgerecht kwam Jo al snel uit bij de daube de sanglier, een stoofpot van wild zwijn, zegt de kok. ,,Tussen oktober en februari wordt hier in de Cevennen op wild zwijn gejaagd. Er worden er dan duizenden geschoten. In het verleden zijn de zwijnen gekruist met ontsnapte varkens. Ze geven nu niet één keer per jaar twee jongen, maar vijf à tien jongen - en soms wel twee keer per jaar. Er zijn er gewoon veel te veel.’’ In de winter heeft Jo jagers in zijn gîtes, die betalen dan met zwijn.