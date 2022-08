Stikstofplan experts: boer moet meer geld krijgen voor duurzaam product

Wat Eten We Vandaag: Griekse souvlaki van varkens­haas met fetasaus

Souvlaki en feta kennen we uit de Griekse keuken en vormen samen een smakelijke combinatie. De warm kruidige smaak van de souvlaki gaat goed samen met de licht-zure romigheid van feta. In dit recept maken we van de feta een saus voor bij de souvlaki.

6 augustus