Stefan dronk zoveel koffie dat hij hartkloppingen kreeg, maar nu heeft-ie de oplossing

Koken & eten Neem een voorproef­je op het mooie weer: deze ijssalons zijn bijna allemaal weer open

23 maart Het weer is er jammer genoeg nog niet naar. Het wordt zo'n 12 graden en het kan ook nog gaan regenen. Toch is het morgen ijsjesdag: de dag waarop we vieren dat deze lekkernij ooit is uitgevonden. Het goede nieuws: de ijssalons in ons land zijn bijna overal weer open.