Steeds meer slachtoffers met een ‘avocadohand’

Flinke stijging slachtoffers

Jaarlijks lopen zo’n 8000 Amerikanen een avocadogerelateerde verwonding op, zo blijkt uit onderzoek van de Emory University School of Medicine en de Oakland University William Beaumont School of Medicine.



,,In de VS houden ze in een nationale databank ieder bezoek aan de spoedeisende hulp bij", zegt Dennis Barten, arts op de spoedeisende hulp van het VieCuri medisch centrum in Venlo. ,,Via dat systeem is het mogelijk bepaalde trends te onderzoeken. Wat ze hebben gevonden is dat er in de Verenigde Staten tussen 1998 en 2002 meer dan 3143 mensen naar de spoedeisende hulp gingen voor zogenaamd avocadoletsel. Vijf jaar daarna was het aantal gevallen opgelopen tot 27.059.” Wie op Instagram zoekt op #avocadohand, vindt al 1429 berichten van gedupeerden.



Het stijgende aantal letsels kan volgens het onderzoek gekoppeld worden aan de toenemende populariteit van de avocado in de VS. Barten: ,,Ik denk dat dat ook geldt voor Nederland.”