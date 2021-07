Snackproducent: we eten door corona minder tussendoortjes maar zitten vaker aan de borrel

Koken & etenWe zijn in coronatijd meer gaan snoepen en snacken. Dat ziet ook Jan Willem Balk van snack- en snoepproducent Mondelēz. Zorgelijk? De directeur van de Benelux wil de nieuwe cijfers graag nuanceren. ‘Het gaat om één flinke reep per huishouden per jaar.’

Nederlanders? Dat zijn echte zoetekauwen. Snackvoorkeuren zijn overal ter wereld net even anders, weet Jan Willem Balk, bij snack- en chocoladeproducent Mondelēz International verantwoordelijk voor de Benelux. Hij kent zijn pappenheimers. ,,In de Verenigde Staten draait het veel meer om het zoeken naar unieke smaakcombinaties en producten die inspelen op specifieke dieet behoeften, zoals glutenvrij, koolhydraatarm en lactosevrij, terwijl Europeanen nog steeds graag voor verwennen. Ook Nederlanders.”

Quote Nederlan­ders houden niet van extreme smaken. We hebben weleens Philadelp­hia jalapeño geprobeerd, maar dat is te extreem Jan Willem Balk Snacken is behoorlijk verschillend in andere delen van de wereld, aldus Balk, die op verzoek van deze site in de cijfers dook. Zo snacken Indiërs vaker ’s middags, in Indonesië vervangen mensen hun ontbijt steeds vaker door een ‘meeneembiscuit’ en in Mexico zegt kwart van de bevolking van een aperitiefje in de middag te genieten, terwijl dat vorig jaar nog 18 procent was.

We zijn meer gaan snacken

,,Enorm interessant om die verschillen te zien. En de veranderingen”, vindt Balk. ,,We zien ook dat mensen in ontwikkelingslanden en Oosterse landen het rustiger aandoen dan in het westen om een snackpauze te nemen. Ze nemen gemiddeld 18,8 minuten voor een pauze, terwijl dat in westerse landen gemiddeld 13 minuten is. Kennelijk is hier meer haast.”



Ondanks alle verschillen is er in één factor die ons bindt: we zijn afgelopen jaar allemaal meer gaan snacken. De ‘verwensector’ heeft vorig jaar goed gedraaid, ook zijn bedrijf, vertelt Balk in een video-interview. Bij veel snoepfans en snackliefhebbers zal geen belletje gaan rinkelen bij de naam Mondelēz International, maar het Amerikaanse concern is enorm (grootste producent ter wereld in koek, tweede in chocolade, kauwgom en snoep), ook in Nederland. Het grootste merk is hier Milka. ,,De merkbekendheid van Milka is 99 procent”, zegt Balk over het merk dat dit jaar zijn 120ste verjaardag viert. ,,En 92 procent heeft het weleens gekocht.”

Lila, de paarse koe die sinds 1973 prominent in reclamecampagnes te zien is, speelt een belangrijke rol in het succes. De paarse verpakking van het chocolademerk springt meteen in het oog in de supermarkt. In België vervult Côte d’Or de voortrekkersrol. ,,Belgen eten 9 kilo chocolade per jaar (koplopers zijn de Zwitsers met 10 kilo, in Nederland is 5 kilo het gemiddelde). 93 procent van de Belgen herkennen ‘hun’ Côte d’Or blind.”

De jaarcijfers van Mondelēz International over 2020 zien er door corona goed uit. ,,We zien een plus van 9 procent bij de verkoop in Nederlandse supermarkten. Als je naar de waarde kijkt, dan is koek met 2,2 procent gestegen, voor chocolade is dat 6,3 procent. In volume zien we bij koek een redelijk stabiel beeld met een plus van 1 procent en chocolade 3,3 procent. Het tussendoortje stond onder druk, omdat we minder onderweg waren. We zien wel een sterke stijging bij zoutjes en minicrackers van LU. Die gingen echt door het dak. Mensen zijn veel meer thuis en eten vroeger en hebben dan later op de avond zin in iets om te snacken. Of ze eten later en nemen een ‘apéromoment’ zoals de Belgen het noemen.” Er is wel minder kauwgom verkocht, zegt Balk. ,,Daar zien we een min van 25 procent.”



Geen extreme smaken

Ook al blijven de Bastognekoeken, Oreo’s en Liga’s erg belangrijk, de Nederlander neigt steeds meer naar hartig, ziet Balk. Bovenaan de top van de bestverkochte producten staan de LU-minicrackers olijf-oregano. Daarna komt de TUC in de variant naturel en daarna komt de LU-minicracker naturel. ,,Nederlanders houden niet van extreme smaken. We hebben weleens Philadelphia jalapeño geprobeerd, maar dat is te extreem.”

Typisch Nederlands is paprikachips. Een soort die je elders niet tegenkomt. ,,In België maar ook in andere landen zie je alleen de naturelvariant. We hebben op smaakgebied veel testen gedaan. Boerenkool en zeewier zijn nieuwe smaken die stillaan blijken aan te slaan, weliswaar in beperkte mate. Kokos is niet typisch Nederlands, maar doet het verrassend goed. Echte kokos lijkt meer in zwang te raken en dat zie je terug.”

Een trends is online lekkers kopen. ,,Online shoppen voor snacks zit enorm in de lift. Wij zien dat de helft van de volwassenen zegt vaker snacks online te kopen dan in de winkel. Zeker in begin van de coronapandemie ontdekten veel mensen gemak.” Dat geldt ook voor het versturen van eetbaar lekkers. ,,Mensen vinden het leuk om iets gepersonaliseerd te geven. Milkarepen in twaalf smaken bijvoorbeeld met de naam erop van degene voor wie het cadeautje is. Mensen zijn bereid om daarvoor te betalen.”

Om snoepen en snacken hangt ook een gevoel van geborgenheid, huiselijkheid en troost, aldus de directeur Benelux. ,,Eten heeft alles te maken met emotie; met rituelen en gebruiken. Snacken is ook een bron van troost en om momenten van lekker thuis zijn. Het draait ook om nostalgie, zoals bij Bastognekoeken of TUC, producten die je al je hele leven kent. Ik herinner me dat wij thuis op vrijdagavond een Choco Prince uit het netje mochten. En als ik in de fabriek kom in Herentals, België waar de Bastognekoeken worden gemaakt, dan komt die geur je tegemoet waardoor herinneringen loskomen.”

Quote We zijn 300 gram chocolade per huishouden per jaar meer gaan consumeren. Dat is één flinke reep, die je deelt met huisgeno­ten Jan Willem Balk

We zijn meer gaan snacken zo blijkt uit een recent onderzoek van ABN Amro over ons snackgedrag. Daar wil Balk graag een aantekening bij maken. ,,We zijn 300 gram chocolade per huishouden per jaar meer gaan consumeren. Dat is één flinke reep, die je deelt met huisgenoten. Dus laten we niet overdrijven.”

Dat neemt niet weg dat de coronakilo’s er bij een deel van de bevolking aanvloog. ,,We hebben nooit beweerd dat alle snacks gezond zijn. Wij hebben zowel meer nutritionele snacks als echte verwensnacks”, reageert Balk nuchter. ,,Snacken is lekker en leuk, maar binnen een verantwoordelijke levensstijl. We lopen ook niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Zo communiceren wij niet naar kinderen onder 13 jaar. We gebruiken suiker voor koek en chocolade, maar we hebben het nooit verstopt. Onze producten zijn om van te genieten, maar met mate. Iemand die tien repen achter elkaar opeet moet ik nog tegenkomen.”

Het zit ook in balans, vindt Balk. ,,Bewegen is ongelofelijk belangrijk. Ik ben een liefhebber van staand vergaderen, lekker naar buiten, bewegen. Zitten is het nieuwe roken.” En als je dan iets neemt, neem dan iets lekkers, maar bewust, is zijn motto. ,,Het leven is te kort voor slechte chocolade.”

