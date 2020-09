'Smurfenijsje met kleurstoffen zal ik mijn kinderen nooit geven’

Interview Tv-kok Hugo Kennis duikt ’s nachts de moestuin in: ‘Ik slaap vier uur’

31 augustus Televisiekok Hugo Kennis is vanaf vandaag elke werkdag te zien in Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. In de aanloop praat de laatste winnaar van Expeditie Robinson over Tante Arie (de koe), zwarte tomaten, trouwen en de duikbril.