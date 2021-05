Shirma Rouse viel tientallen kilo’s af: ‘Shocking, als ik foto’s van vroeger zie’

Als ze nu foto’s ziet van vroeger? ,,Nou, shocking’’, zegt Shirma Rouse onomwonden. ,,Schokkend! Was ík dat? Ik voelde me helemaal niet zo! Héél gek. Ik zag altijd gewoon een mooie vrouw in de spiegel. Héél raar.’’ Even staart ze naar buiten, de stad in. Dan trekt ze een conclusie: ,,Het is bizar om te beseffen hoe ver ik ben gekomen.’’