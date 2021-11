Schrobben en boenen niet nodig: zo krijg je je gourmetstel in een wip schoon vóór Sinterklaas

Video Dit vlees ruikt, smaakt en oogt als vlees, maar het is plantaar­dig en komt uit de printer

Het sist in de pan, er lopen vleessappen uit, het is bruin aan de buitenkant en rosé aan de binnenkant. Het ruikt en smaakt naar biefstuk, maar er is geen koe aan te pas gekomen. Zo smaakt ’s werelds eerste 3D-geprinte biefstuk.

16 november