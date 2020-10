Schoonmaken als een pro: zo laat je je gasfornuis weer blinken

Albert Heijn Duurzaam en plastic, kan dat samen?

5 vragen aan duurzame verpakkingsexpert Chris Bruijnes Weet je hoeveel verpakkingen we op een gemiddelde dag opentrekken? Zeven stuks! Dat mag en kan echt wel wat minder. Maar als het gaat om papier versus plastic is het niet altijd een uitgemaakte zaak wat het beste verpakkingsmateriaal is. Chris Bruijnes, directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, geeft antwoord op prangende vragen.