Schimmels op je eten? In veel gevallen is wegsnijden genoeg

De koelkast is de ideale plaats voor bacteriën en schimmels. Dit komt door de juiste, lage temperatuur. Om besmetting tegen te gaan, dient voedsel goed te worden afgedekt. Het advies is daarbij de koelkast minimaal eens in de drie maanden grondig te reinigen. Met een sopje of een eetlepel soda op 5 liter water. Schrob zwarte plekken schoon met een chlooroplossing (3 theelepels bleek op een kwart liter water). Let vooral op de afvoer. Vier keer per jaar mag daar een druppeltje chloor in.



Het kan ook geen kwaad om, om de paar dagen, te controleren of eten beschimmelt. In tegenstelling tot bacteriën zijn fungi meestal met het blote oog te zien. Met een microscoop lijken het zelfs minuscule champignons. De uiteinden van deze micro-organismen worden alleen via de lucht meegevoerd, waardoor het op andere producten terechtkomt.



Soms is de schimmel gewoon weg te snijden. Bepaalde soorten vormen een soort draden door het voedsel heen. Dus al lijkt alleen de bovenkant beschimmeld, is het raadzaam sommige voedselproducten toch in zijn geheel weg te gooien.