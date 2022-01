Schijn bedriegt bij knäckebröd? De meest eenvoudige zijn vaak het best

Voedzaam

Bammetje of cracker?

Wat knäckebröd betreft kunnen mensen zich wellicht nog verbazen. Alles in perspectief (het is geen koek of snoep), maar het bevat relatief veel calorieën. ,,Niet gek, want crackers zijn zwaar, hebben een dichte structuur en bevatten veel zaden en noten.’’ Met een snee volkorenbrood zit je aan 80 calorieën en met één cracker ongeveer aan 40 tot 60 calorieën. Maar wie eet er nou maar één cracker?



,,Sommige crackers komen in een verpakking met vier a vijf stuks. Vergeleken daarbij zijn twee sneetjes brood caloriearm.’’ Volgens Van Wezel zit ‘het gevaar’ hem vooral in het beleg. We zijn geneigd onze caloriearme crackers op te leuken met een voorgesneden plak kaas (110 calorieën). Als het gaat om gezond afvallen, zijn er talloze studies gedaan. ,,Moet je nou gewoon gezond eten – volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum – of je koolhydraten tellen? In dat eerste geval maakt het op de lange termijn niet zo uit wat je kiest, knäckebröd of volkorenbrood. Kies wel een voedzame variant, let op je porties, en niet teveel beleg.’’