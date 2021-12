Scheetjes, yoghurt en jodenkoeken: dit zijn de best gelezen verhalen over eten van 2021

5. Dit is waarom je moet oppassen met het gebruik van bakpapier Welk bakpapier kun je beter niet gebruiken en waarom niet? Volgens Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum, kun je er niet omheen dat je PFAS’en in kleine hoeveelheden binnenkrijgt. ,,De stof breekt heel lastig af in het milieu en dat is tegelijkertijd ook het zorgwekkende eraan. Het blijft heel lang in het milieu zitten en kan zich ophopen en in grotere hoeveelheden schadelijk zijn voor mens en milieu.” Lees hier verder.