Saskia (26) zag omzet in één klap naar nul gaan. 'Het is een gigantische dreun’

Opluchting bij restau­rants: afhalen tóch mogelijk, dri­ve-thru’s weer open

18:31 Het kabinet heeft vanmiddag een kleine doch belangrijke wijziging aangebracht in de gisteren afgekondigde maatregelen voor de horeca in Nederland. Na nieuw overleg is besloten om het afhalen van eten bij restaurants weer mogelijk te maken en de drive-thru’s van McDonald’s, Burger King en KFC weer beschikbaar te stellen.