‘s-Gravenzander die Big Green Egg naar Europa haalde: ‘Ik voel me niet te groot voor het Westland’

InterviewIn twintig jaar groeide The Big Green Egg uit tot een van de bekendste exclusieve barbecues in Nederland. ’s-Gravenzander Wessel Buddingh’ haalde het keramieken ei uit Amerika en bouwde onlangs een modern kantoorpand in De Lier. Het gebouw viel al in de prijzen en nu is zijn bedrijf ook genomineerd voor de MKB Westland Ondernemersprijs.

Mag je een Big Green Egg eigenlijk een barbecue noemen? Wessel Buddingh’ knikt, al zou hij zelf dat woord niet zo snel in de mond nemen. Een barbecue wekt de indruk dat je met briketten en aanmaakblokjes in de weer gaat op een rooster dat je ook bij de doe-het-zelfzaak kan halen. Maar dan ben je op het verkeerde been gezet.

Dat gebeurde bij Buddingh’ zelf ook toen hij nog werkte als bakstenen- en houtkachelhandelaar en een collega hem vertelde over een bijzondere barbecue die hij bij zijn schoonouders in Amerika had gezien. ,,Een barbecue koop je bij de Gamma, was mijn idee. Maar toen ik de Egg voor het eerst zag, wist ik meteen: dit is geen barbecue, dit is een lifestyle. De smaak van het vlees was zo anders. Sappig en subtiel rokerig”, zegt Buddingh’. Voor een mediumexemplaar betaal je al gauw minimaal duizend euro. Met een knipoog: ,,Het is de laatste barbecue die je ooit zal kopen, want hierna wil je nooit meer anders.”

Zijn ogen lichten op als hij praat over het product dat hij nu twintig jaar aan de man (al zijn er volgens Buddingh’ steeds meer vrouwen geïnteresseerd) brengt in Nederland en daarbuiten. Eerst richtte hij zich op de Benelux, maar inmiddels zijn heel Europa en Rusland zijn domein. De zaken gaan goed, want een paar jaar geleden zette hij een gloednieuw kantoorpand neer op bedrijventerrein Leehove in De Lier. Het moderne en duurzame pand won onlangs de Adriaan Dessingprijs, een Westlandse architectuuraward.

,,Alles wat Big Green Egg is en uitstraalt, moest vertaald worden naar ons pand”, zegt Buddingh’. ,,Het is een visitekaartje. Daarom hebben we in onze achtertuin ook een buitenkeuken ingericht waar we demonstraties geven. De verbindingen tussen binnen en buiten is heel belangrijk voor de Big Green Egg en dat moest terugkomen in dit gebouw.”

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de grote Iep die in de binnentuin staat. Het hele pand is om de boom heen gebouwd. Zo lijkt het, want in de praktijk was er natuurlijk éérst het gebouw en daarna is de Iep erin getakeld. Hij staat op de eerste verdieping. Het pand is een soort kubus. De verdiepingen zijn allemaal met elkaar verbonden en kijken uit op de binnentuin.

Héél even heeft Buddingh’ gedacht aan een gebouw in de vorm van een Big Green Egg, maar dat idee heeft de tekentafel nooit gehaald. ,,Die boom, dat vond ik een heel mooi idee. Een boom straalt vitaliteit uit en via de Iep leven wij ook mee met de seizoenen.” Daarnaast is er gedacht aan duurzaamheid. Er liggen zonnecollectoren op het dak, de parkeerplaatsen liggen op waterdoorlatende tegels en er is een kou- en warmteopslag.

The Big Green Egg is een uitvinding van Amerikaan Ed Fisher. De barbecue is geïnspireerd op de Aziatische kamado-ovens die de Amerikanen hadden gezien op de marinebasis Pearl Harbor. Leuk weetje: The Big Green Egg is gemaakt van speciaal keramiek, dat is gecreëerd door de NASA om de space shuttle te beschermen tegen de hitte bij de lancering.

Quote We waren nog onbekend en heel prijzig. Buddingh’

Desondanks was de lancering op de Europese markt niet meteen een succes. ,,In 2001 kwam de eerste container vol Eggs de Maasvlakte op. Die raakte ik snel kwijt op een grote beurs.” Maar de volgende bestelling ging moeizamer. ,,We waren nog onbekend en heel prijzig. Het was lastig voor winkeliers om ze kwijt te raken. Ik heb het nog bij tuincentra geprobeerd, maar ook zij hadden het juiste verhaal er niet bij.”

De groene gevaartes bleven stof vangen. Buddingh’ kwam op alle grote buitenbeurzen en gaf demonstratie op demonstratie, hoewel hij zelf geen geoefend chefkok is. ,,Als zelfs ik erop kan koken, kan iedereen het”, zegt de geboren en getogen ‘s-Gravenzander. ,,Maar natuurlijk richtten we ons op de foodies. Mensen die al extra tijd besteden aan hun eten.”

Grote publiek

De boodschap was nog niet tot het grote publiek doorgedrongen. Uiteindelijk bleek de strategie andersom. Beginnen bij het hoogst haalbare: de sterrenchefs en vanuit daar steeds verder naar beneden. ,,Een medewerker van me ging eten bij Jonnie Boer. Ze raakten aan de praat en Jonnie bleek supergeïnteresseerd in The Big Green Egg. Hij was bezig om precies die vorm van koken weer terug te brengen in de keuken.”

Nog diezelfde week gaf Buddingh’ een demonstratie en verkocht vijftien Eggs aan de Michelinsterrenchef. Andere horecazaken volgden. Tien jaar geleden hadden zo’n duizend restaurants een Egg in de keuken staan.

Buddingh’ werkte met ‘ambassadeurs’ die Europa doorreizen om workshops en demonstraties te geven. Inmiddels doet ook sociale media een deel van het promotiewerk. Buddingh’ durft het bijna niet te zeggen, maar door corona ziet hij de eggs de winkel uitvliegen. Mensen zijn meer thuis, steken hun geld niet in een vakantie, maar in een buitenkeuken.

Quote Nogmaals: je hoeft het niet moeilijk te maken, kip of zalm is er heerlijk op Buddingh’

,,Het is mooi dat door ons product mensen anders over eten na gaan denken. Op een Big Green Egg ga je geen barbecuepakket van de supermarkt klaarmaken. Je koopt duurzaam vlees of vis bij je lokale speciaalzaak en besteedt aandacht aan de bereiding. Nogmaals: je hoeft het niet moeilijk te maken, kip of zalm is er heerlijk op.”

Onlangs kreeg hij bezoek van de jury van de MKB Westland Ondernemersprijs. ,,Weinig mensen weten denk ik dat ik Westlander ben en dat we in De Lier gevestigd zijn. Ik ben niet zo van op de voorgrond treden. Deze nominatie vind ik vooral een onwijze eer voor mijn collega’s en een erkenning voor het product. Nee, ik voel me niet te groot voor het Westland. We zitten hier tussen Priva en Rijkszwaan, internationale bedrijven met hun roots in het Westland. Zij zijn hier ‘opgegroeid’, wij ook. En dat vinden we belangrijk.”

