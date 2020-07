Ruim baan voor de robotkok: coronavirus brengt toekomst voor restaurants dichterbij

Robots die gasten ontvangen, naar hun tafel leiden, bestellingen opnemen en serveren, die zagen we al eerder. In Azië kijkt niemand meer vreemd op van een blikkerige stem die je verwelkomt en je een stoel wijst. Ook Nederlandse horecaondernemers kozen inmiddels voor de mechanische ‘keukenhulpjes’. Robots die hun mannetje ook in de keuken staan waren er ook al, maar dan mondjesmaat en meer als gimmick dan uit noodzaak.



De Amerikaanse hamburgerketen White Castle neemt zijn personeel nu werk uit handen door een robot genaamd Flippy achter de bakplaat te zetten. Het gaat om een robotarm die al in 2018 werd ontwikkeld door het in Californië gevestigde Miso Robotics en goed is voor 150 hamburgers per uur. White Castle en Miso spraken al eerder over een samenwerking in de restaurantbusiness, maar de uitbraak van het coronavirus bracht de automatisering in een stroomversnelling.