Ron Blaauw wint Snackmasters met borrelnootje: ‘Ik was er bijna dag en nacht mee bezig’

Hoe vond u het om fabriekssnacks te maken?

,,Het ziet er simpel uit en het komt dan wel uit een fabriek, maar zo'n snack is uiteindelijk ook uit passie ontstaan. Dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Het originele borrelnootje is voor het eerst gemaakt door twee Indische tantes. Die hadden een familielid dat in de farmacie zat en toen zijn ze het Sjanghai-nootje fabrieksmatig gaan maken zoals pillen in een fabriek. Later kwamen de jongens van Duijvis, die netjes hebben betaald. Het is iets typisch Nederlands. Iedereen vindt het lekker. In Azië zie je wel van die geroosterde pinda's met een spicy gesuikerde laag, maar geen borrelnootjes.”



Wat was de moeilijkste snack?

,,Het spekje. Dat zat hem in de techniek. Suiker is niet mijn sterkste kant en ik dacht: hoe krijg je het voor elkaar? Toen de doos open ging (de chefs kregen telkens een box bomvol verpakkingen van de snack die ze gingen namaken, red.), dacht ik: dit is het einde, dit wordt mijn ondergang.”