Renee zag de groeiende tomaten op haar balkon: ‘We krijgen baby’s!’

Koken & eten Versoepe­ling coranare­gels AH-filialen: is die winkelwa­gen nou schoon of niet?

26 mei Gisteren liet Albert Heijn weten de regels omtrent de coronamaatregelen te versoepelen: een winkelwagen of mandje is hierdoor niet meer in alle winkels verplicht en klanten kunnen zelf kiezen. Toch lijkt het erop dat de maatregelen niet zomaar in alle filialen zullen verminderen.