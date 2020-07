Regula is fan van Engelse keuken: ‘In de keuken gebruiken Britten juist de beste kwaliteit’

De fascinatie van de Vlaamse Regula Ysewijn voor Groot-Brittannië begon opvallend genoeg met een kinderliedje. ,,Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Kent u dat? Wij zongen dat liedje als kinderen altijd als we aan het touwtje springen waren op het schoolplein. Ik liet de tekst op mij inwerken.”

Voor de Vlaamse was het wijsje het begin van een groot verlangen naar een magisch land en tot een boek over pudding. Ysewijn zag als kind documentaires over het land op de Britse tv-zender BBC, wat haar zo mogelijk nog vastberadener maakte. Naar dat land wilde ze toe. ,,Daar waren kastelen, dus ik ging zeuren bij mijn ouders dat ik daar naartoe wilde als verjaardagscadeau. Zij hebben eerst nog gewacht: misschien was het een bevlieging en ging het wel over. Maar het ging niet over.”

Voor mij was Engeland een speeltuin Regula Ysewijn Die eerste keer was een dagtrip naar Canterbury. ,,We gingen daarnaartoe met de ferryboot. Daarvoor had mijn moeder puntjes gespaard uit de krant. Het was een ongelofelijke verrassing en ik zie die kliffen bij Dover nog voor me: ze gingen van geel naar rozig en grijzig wit. En de kastelen! Ik was er helemaal gek van."



Ysewijns ouders gingen mee in haar fascinatie. ,,Mijn ouders waren ervan onder de indruk en vonden het leuk. Van toen af aan gingen we alle vakanties naar Groot-Brittannië. Mijn mama was veel bezig met cultuur en elke reis had een thema. Dan traden we in de voetsporen van koning Arthur en gingen we naar kasteel dat van Arthur geweest had kunnen zijn. Ik was wat dat betreft een modelkind, want ze konden mij met kastelen en musea. In andere gezinnen levert dat vaak gezeur op, want dan willen de kinderen naar de speeltuin. Voor mij was Engeland een speeltuin.”

Sindsdien heeft Ysewijns liefde voor de Britse keuken haar veel gebracht: ze schrijft er boeken over, ze was jurylid van de Belgische versie van The Great British Bake-off. Haar kookboek, dat ze op verzoek schreef van de makers van Downton Abbey, is net af en verschijnt dit najaar in het Engels aan de andere kant van het Kanaal. ,,Het is een kerstboek. Heel bijzonder om in deze warme periode een gans in de oven te stoppen.” In Nederland is haar Pride and Pudding net verschenen.

Waarom een heel boek alleen over pudding?

,,De uitgeverij gaf mij de vrijheid om zelf een keuze te maken. Ik wist al heel snel dat, gezien mijn passie voor Groot-Brittannië, mijn boek moest gaan over de culinaire geschiedenis en ik begon met puddinggerechten: pudding is echt iets unieks Engels. Uiteindelijk deed ik een jaar lang full time onderzoek, ik testte vele historische recepten. Die kun je heden ten dage niet zomaar maken omdat de omstandigheden nu zo anders zijn dan. Je moet testen en proeven. Dat gaan met vallen en opstaan.”

Hoe komt het dat die Engelse keuken zo'n slechte naam heeft bij veel mensen?

,,Ik hoor het ook wel, dat mensen vooroordelen hebben en zeggen ‘Maar daar eten ze toch alleen vettige rommel?’ Maar mijn ervaring is zo anders: ik heb daar nooit slecht gegeten. Ik heb er fantastische dingen gezien en geproefd. Het valt me op dat mensen met vooroordelen vaak alleen in Londen waren geweest. Je hebt overal tourist traps. Goedkope keten met vieze gerechten vind je ook Amsterdam of Brussel. Als je rondreist, dan zie dat er zoveel mooie streekgerechten zijn. Dat doen veel mensen wel in Italië of Spanje, maar niet in Engeland.”

Voor dit boek duik je diep in de geschiedenis. Er staan ook gerechten in die niet voor iedereen aantrekkelijk klinken. Black pudding bijvoorbeeld, dat dateert uit de 16de eeuw, met varkensbloed. Of haggis van een eeuw ervoor, waar je schapenmaag en lamsharten voor nodig hebt.

,,Ik denk dat het waar is wat je zegt: dat er mensen zullen zijn die zeggen ‘dat ga ik niet maken’. Toch horen die recepten er voor mij zeker bij. We vinden het nu niet zo prettig meer om zulke ingrediënten te gebruiken. Maar toen was dat voor heel bijzonder gerechten. En als je dan echt iets wilt proeven dat in de 14de eeuw het privilege van de koning was, dan kun je sambocade proberen. Er zijn coolere recepten, maar bedenk dat je vroeger als kok alles op open vuur moest doen. Alleen een zeer kleine groep mensen wist hoe je het voor elkaar kreeg om een taart te maken op open vuur. Dat is zo moeilijk te controleren. Dan moet je echt de kennis hebben en jarenlang met vuur bezig zijn geweest. Nu steken we van alles in de combi-oven, maar die hadden ze nog niet. Je kunt mijn boek niet alleen zien als de geschiedenis van pudding, maar ook van het eten door de eeuwen heen.”

Welke maaltijd zou je elke week wel willen maken?

,,Er zijn er wel een stel puddings die ik erg lekker vind, maar als je iets vaak maakt kan je het beu worden. Daarom eet je het af en toe dan blijft het speciaal. Zoals plumpudding die je enkel en alleen met kerst eet bijvoorbeeld. Dat blijft bijzonder.”



,,Heel lekker is ook de summer pudding. Het past wel op een hete zomerdag en het is licht. Het recept vormt een contrast met de andere gerechten in het boek, die veelal zwaar zijn. Het lijkt een simpel recept, maar de ingrediënten moeten van de beste kwaliteit zijn. Je kunt het niet maken met fabrieksbrood, je hebt brood nodig dat is gemaakt met alleen bloem, water, gist. Zonder verbeteraars. Met dat ontkorste wittebrood bekleed je de mal. Je laat het opdrogen. In de kom giet je daarna gestoofde bessen en dan ga je erbovenop brood leggen. Je dekt het goed af met plastic folie en zet het een nachtje in de koelkast. Als je dat doet met rommelbrood, dan lukt het niet. Veel van de recepten zijn zo: weinig tierelantijntjes, maar wel mooi vlees en mooie groente.”

Met welke pudding kun je mensen laten inzien hoe lekker Engelse puddings kunnen zijn?

,,Die summer pudding is in deze periode de leukste optie. Het is een kennismaking met pudding-maken-met-een-kom en het is super-Engels. Daar komt bij: andere gerechten die iconisch zijn, moeten een tijdje de oven in. En ik weet niet of mensen de oven willen aanzetten nu het zo heet is. Als ik ingrediënten sta te snijden, dan voel ik mijn benen nat worden. Daarom is het ook goed er een bolletje vanille ijs bij te serveren.”

Ik heb de sticky toffee pudding al gemaakt uit het boek. Ook een goed vullend gerecht.

,,Sticky toffee pudding, die smaakt zo goed, heerlijk. Je moet je voorstellen: Engelsen maken dit op bepaalde momenten, bijvoorbeeld als ze een dag gaan wandelen. Dan gaan ze 's avonds samen eten en dan hoort daar zo'n pudding bij. Alle calorieën die je hebt verbrandt, komen weer terug. Je hebt het op zo’n moment verdiend. En na een dag wandelen kun je het ook best op.”

Ik begrijp dat u verder moet. Een deadline voor een nieuw boek!

,,Dat klopt. Ik ben gevraagd voor een kerstkookboek door de makers van Downtown Abbey. Het project heeft eventjes stilgelegen, maar nu staat er een gans in de oven. Dat is wel bijzonder, zo in de zomer.”

Wanneer verschijnt het?

,,Dat zal eind oktober zijn. In het Engels.”

Summer pudding © Regula Ysewijn

Om deze pudding zo uitmuntend mogelijk te maken, moet je wit brood gebruiken van de beste kwaliteit die je kunt vinden. Goedkoop brood dat boordevol onnodige additieven zit, zal slijmerig worden, waardoor je pudding zeker zal inzakken. Wanneer je de beste producten gebruikt, zal het resultaat altijd voortreffelijk zijn.

Je kunt eender welke zomervruchten gebruiken. Frambozen en rode bessen zijn de traditionele keuze en braambessen kunnen voor wat variatie zorgen. Maar gebruik zeker geen aardbeien, want die blijven niet lekker genoeg na enkele uren of een nachtje weken.

Summer pudding (20ste eeuw)

Ingrediënten

Voor een puddingkom of Charlotte-mal van 17 cm (N°30), je kunt ook een rechthoekige cakevorm gebruiken

650 g frambozen

150 g braambessen

100 g rode bessen of zwarte bessen of een zak diepgevroren bosvruchten

50 g suiker

1 wit brood

Bereiding

Bestrijk de vorm met boter en bedek hem met huishoudfolie zodat je de pudding gemakkelijk kunt verwijderen als hij alle sappen geabsorbeerd heeft.

Warm alle bessen samen met de suiker zachtjes op in een sauspan tot er zich karmozijnrode sappen vormen, niet langer dan 2 tot 3 minuten. Als je diepgevroren vruchten gebruikt – een goed en goedkoop alternatief – zul je de vruchten iets langer moeten stoven. Laat afkoelen.

Snijd een cirkel of rechthoek uit het brood die op de bodem van de vorm past. Snijd nu de rest van het brood in trapeziumvormige sneetjes van 1 centimeter dik zodat ze mooi passen in de smaller wordende kom. Als je een vorm met rechtopstaande rand gebruikt, snijd dan enkel de korsten weg. Bij dit recept moeten de korsten echt wel verwijderd worden.

Zorg ervoor dat de broodwand mooi gevormd is zodat de vulling blijft zitten. Lepel nu de bessen in de vorm en laat zo veel mogelijk vruchtensap in de sauspan zitten.

Bedek de pudding met een laagje brood dat als bodem zal fungeren en overgiet met een deel van het vruchtensap, maar niet te veel. Bewaar de rest van het vruchtensap voor bij het serveren.

Vouw de huishoudfolie dicht en bedek de pudding met een bord of ander deksel en plaats daar gewicht op. Ik gebruik bijvoorbeeld blikken tomaten.

Laat een nacht trekken in de koelkast zodat alle sappen mooi geabsorbeerd kunnen worden.

Wanneer je wilt serveren, open de folie, plaats een serveerschaal op de bovenkant en draai om.

Overgiet met het vruchtensap en serveer met slagroom.

Recept: Pride and pudding (Carrera Culinair)

Job en Perry laten hier zien hoe je hun kip met Yorkshire puddings en roomsaus klaarmaakt: