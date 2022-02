Recordjaar voor producenten Franse champagne: ‘Buitengewoon goed jaar, zelfs met corona’

Het afgelopen jaar was een recordjaar voor de producenten van Franse champagne. De omzet bedroeg 5,7 miljard euro, wat het hoogste niveau ooit is. In totaal werden in 2021 320 miljoen flessen champagne verkocht; de grootste hoeveelheid in 10 jaar tijd.

Dat heeft de branchevereniging Comité Champagne bekendgemaakt. In december werd al voorspeld dat het een goed jaar zou worden, maar de officiële cijfers nu zijn nog hoger dan toen werd gedacht. ,,Het was een buitengewoon goed jaar, wat zelfs ons heeft verbaasd’’, zei Jean-Marie Barillère, voorzitter van de verenigde Champagne-huizen, bij de presentatie van de jaarresultaten.



,,We hebben gemerkt dat champagne, zelfs nu met corona, een geliefde drank blijft voor bijzondere momenten’’, zei Maxime Toubart, voorzitter van de vereniging van champagneboeren. Opvallend is dat de groei geheel te danken is aan de export naar het buitenland. In Frankrijk zelf werden vorig jaar 140 miljoen flessen verkocht: evenveel als in 2019, vóór corona. Maar er werden 180 miljoen flessen geëxporteerd; 15 procent meer dan in 2019.

Weinig champagne in Azië

,,De Angelsaksische landen hebben het heel goed gedaan: de VS, Engeland, Australië en ook Canada’’, aldus Barillère. ,,Ook Europa deed het goed. Alleen in Azië ging het niet goed. Mensen drinken daar weinig champagne thuis en veel horeca was er vorig jaar dicht door corona.’’

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste afzetmarkt. Daar werden 34 miljoen flessen naar verscheept: 31 procent meer dan in 2019 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. In tegenstelling tot Aziaten, hebben Amerikanen tijdens de lockdowns veel online champagne besteld voor thuisconsumptie. En dat bleven ze doen toen de horeca weer open ging.

Belgen

Na de VS zijn Groot-Brittannië (29 miljoen flessen), Duitsland (15 miljoen) en Australië 12 miljoen) de grootste afnemers. Over Nederland zijn nog geen cijfers over 2021 bekend. In 2020 stond Nederland op de 10e plaats van buitenlandse afnemers, met 2,9 miljoen flessen. Onze buren doen het wél goed, weten ze al bij het Comité Champagne: ,,Buiten Frankrijk zijn de Belgen de grootste consumenten van champagne, gemeten per inwoner’’, aldus Barillère.

