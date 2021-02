Raymon en Marchiano lanceren eigen jenever: ‘Oubollig? Als opa en oma het drinken, drinkt iedereen het’

Januari is doorgaans de maand dat mensen alcohol laten staan, maar daar hebben Leerdammers Raymon Kruijs (30) en Marchiano Sihasale (29) weinig van gemerkt. De ‘eerste batch’ van Barak’51 vloog er in december al doorheen en de tweede lading gaat net zo hard. ,,En wij maar denken dat we langs de deuren moesten. Dat we mensen moesten overhalen om toch een heel klein slokje te proeven’’, zegt Raymon. ,,We waren zó zenuwachtig. Een jaar kregen we van onszelf. Een jaar om 1250 flessen Barak’51 te verkopen. Het lukte in tien dagen.’’