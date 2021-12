Rauw deeg: voorkom dat kleine kinderen en ouderen uit de beslagkom snoepen

Toch is dat niet de enige reden om geen rauw deeg of rauw beslag te eten, vertelt Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum. ,,Sinds enige tijd weten we dat via het meel ook een ziekmakende bacterie in het rauwe deeg terecht kan komen. Dus we willen er echt niet van proeven.” Al in 2016 moest een meelbedrijf meel uit de handel halen omdat het mensen in Canada en de Verenigde Staten behoorlijk ziek had gemaakt. De helft van hen had rauw deeg gegeten dat met het meel was gemaakt.