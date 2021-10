QR-code leidt tot weinig problemen in horeca, veel mensen blij dat ze weer kunnen

Koken & eten Biowijnen rukken op: ‘Tien jaar geleden zeiden Nederlan­ders nog: biowijn, dat is toch vies?’

6 oktober Het aantal wijngaarden in de wereld waar biologische wijn wordt gemaakt, is in vijftien jaar meer dan verviervoudigd. ,,Tien jaar geleden zeiden Nederlanders nog: ‘Biowijn, dat is toch vies?’’’