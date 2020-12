Protestacties in supermarkten van start na weigering looneis door werkgevers

Werkgevers gaan niet in op de eis van vakbond FNV om supermarktmedewerkers 5 procent meer loon te geven. Voor de vakbond is deze opstelling aanleiding voor een reeks protestacties. De aftrap is vanmiddag. In meerdere winkels en distributiecentra wordt het werk volgens vakbond FNV korte tijd neergelegd. Daarnaast overhandigen FNV-leden vanmiddag ruim tienduizend protesthandtekeningen aan werkgeversorganisaties.

De meeste supermarkten draaien sinds de corona-uitbraak veel meer omzet en dat wil vakbond FNV terugzien in de nieuwe cao voor alle medewerkers (zo'n 300.000). De bond eist 5 procent meer loon en een andere harde voorwaarde is dat de werkgevers de halvering van de 100 procent toeslag op zondag terugdraaien.

De werkgevers, verenigd in het Vakcentrum en VGL, bieden tot nu toe een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2021 en een tweede verhoging van 2,5 procent vanaf 2022. Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum, laat weten een bericht naar de vakbond te hebben gestuurd met het verzoek op korte termijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao te herstarten.

,,Natuurlijk draaien de meeste supermarkten goed, maar je hebt omzet én kosten. Zeker op het gebied van coronamaatregelen. Het zit complex in elkaar, maar 5 procent in één keer is voor ons een brug te ver’’, zegt ze. Aan de andere kant is er volgens Hoogstraaten toch nog onderhandelingsruimte. ,,We willen kijken hoe we de verschillen kunnen overbruggen, daarom hoop ik dat de FNV terug aan tafel komt. CNV heeft in ieder geval al laten weten in te gaan op onze nieuwe uitnodiging.’’

Voor de FNV is het huidige bod onacceptabel. ,,We praten al sinds mei en komen geen steek verder’’, zegt FNV-onderhandelaar Mari Martens. ,,Daarom gaan we nu een stap verder. Het is de allereerste keer dat er in de supermarkten actie wordt gevoerd op deze schaal. Supermarktmedewerkers zijn boos omdat de werkgevers enorme omzetten realiseren, maar ze daar geen waardering voor geven. Integendeel. Het bod van de werkgevers komt erop neer dat de medewerkers er per saldo allemaal netto op achteruitgaan vanaf 1 januari 2021. De supermarktketens maken misbruik van de coronacrisis om hun personeel het vel over de oren te trekken.’’

Volgens Martens willen supermarktmedewerkers hun klanten zo min mogelijk overlast bezorgen. ,,Maar ze willen wel strijden voor de waardering die ze verdienen. Ze werken in een vitaal beroep, zij staan al maandenlang in de frontlinie van corona hun werk te doen.’’

Quote Een gemiddelde supermarkt­me­de­wer­ker verdient nu maximaal 13 euro bruto per uur. En jongeren tot 21 jaar nog minder. Reken uit je winst voor de werkgevers Maurice Toes

Een van de actievoerders is Maurice Toes, werkzaam bij een Albert Heijn-winkel in Rotterdam. ,,De werkgevers verschuilen zich te veel achter de coronakosten. Ja, er zijn zeker investeringen gedaan. Denk aan beveiliging en de plastic schermen, maar dan nog blijft er voldoende over. De winkels draaien als een tierelier. Een gemiddelde supermarktmedewerker verdient nu maximaal 13 euro bruto per uur. En jongeren tot 21 jaar nog minder. Reken uit je winst voor de werkgevers.’’

Volgens hem zijn veel collega's bereid actie te voeren. Toes: ,,Eerst was er teleurstelling, nu vooral boosheid. Die moet niet omslaan in woede.’’ Vakcentrum-directeur Hoogstraaten zegt niet zenuwachtig te worden van de acties. ,,We houden het nauwlettend in de gaten, zeker in deze coronatijd is het belangrijk dat er niet te veel verstoringen zijn in de winkels.’’

