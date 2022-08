Pronken met glimmende fritessausbakjes aan je oor: McDonald's deelt kostbare sieraden van afval uit

Koken & EtenNa de slippers van de Febo en sokken van de Lidl, kun je straks ook rondlopen met een ketting of oorbellen van McDonald's-producten. Gemaakt van afval, dat wel. Het is een nieuwe poging van de fastfoodketen om zwerfafval rond de restaurants aan te pakken.

Afval weggooien is normaal, maar misschien ook wel lucratief. McDonald's begint vanaf vandaag een actie waarbij mensen worden beloond die hun afval niet uit het raam van de auto smijten maar in de prullenbak gooien. Wie gebruikt maakt van de speciale gouden afvalbakken maakt kans op oorbellen, hangers en een ring.

De sieraden zijn gemaakt door een Nederlands familiebedrijf dat van echt zwerfvuil gouden sieraden heeft gemaakt. Het gaat om een gelimiteerde collectie. De serie bestaat uit zeven stuks juwelen: oorbellen gemaakt van sausbakjes en een Franse frietjesbakje en milkshakebeker die te gebruiken zijn als hangers. Daarnaast is McDonald’s zwerfafval vermengd met 14 karaats goud om de andere juwelen te maken: oorbellen in de vorm van Franse frietjes, een reversspeld in de vorm van een milkshakebeker, een ring van een Big Mac-doosje en een hanger van een koffiebeker, zo meldt McDonald's.

De van oorsprong Amerikaanse keten heeft dagelijks veel werk aan slordige klanten. In alle, inmiddels meer dan 250 restaurants in Nederland is steeds één personeelslid fulltime bezig met het opruimen van zwerfvuil rond het restaurant. Met de landelijke campagne wil McDonald's laten zien dat afval weggooien op de plaats waar het hoort de norm is.



De sieraden zijn niet te koop. Bij elke vestiging van de keten staat één gouden afvalbak. Er is al bepaald bij welke bak en op welk tijdstip de prijzen zullen vallen. Iedere gast die tot 12 september z’n afval in een gouden bak gooit, maakt automatisch kans op de glimmers. McDonald's beloont graag goed gedrag, zo laat marketingdirecteur Stijn Mentrop weten.

Wesley de Vaal, mede-eigenaar van de producent die de sieraden maakt, spreekt van een uitdaging. ,,Dat het om zwerfvuil gaat, geeft een extra dimensie aan de sieraden. Normaal werken we niet met zwerfvuil.”



De sieraden zijn gemaakt van goud en in de ontwerpen zijn rode en witte Swarovski-zirkonia verwerkt. ,,Ze zijn heel waardevol, het gaat echt om hoogwaardige sieraden.” Hoe waardevol ze precies zijn, houdt hij voor zich. ,,Het is een mooi project voor ons. McDonald's is een grote naam.”

De Vaal is een familiebedrijf met vestigingen in Schoonhoven en Bergambacht. De onderneming is een van de weinige bedrijven in de markt die 3D-printing in eigen huis verzorgen. Gaat hij zelf ook snacken deze periode om kans te maken? ,,Ik ga elke week even een rondje rijden", grapt De Vaal. ,,Dan kom ik maar een paar kilo aan. Alles voor het goede doel.”

