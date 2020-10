Pompoen snijden? Dat is een makkie met deze truc

Lekker koken en bakken met pompoen. Maar die schil! Gelukkig is er een handige truc om de keiharde buitenkant gemakkelijker te verwijderen. Je hebt nodig: een groot mes, een snijplank, een bord dat in de magnetron kan en plastic folie.

Zo doe je het:

- Snijd de pompoen in grove stukken.

- Leg de stukken op een bord dat in de magnetron past en span er plastic folie overheen.

- Leg de pompoen 10 minuten in de magnetron.

- De schil kun je er nu gemakkelijk afhalen en de pompoen is klaar voor gebruik (in je maaltijd of je taart).