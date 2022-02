Pizzadag: dit zijn de pizza’s die Nederlanders het meest bestellen

Koken & EtenDe van oorsprong Italiaanse pizza is wereldwijd razend populair. Ook in Nederland houden we ervan: maar liefst 94 procent van de Nederlanders eet graag pizza. Dat meldt een bezorgdienst naar aanleiding van Pizzadag, die fans wereldwijd morgen vieren. Maar welke pizzasmaak eten we het liefst?

Eén ding is duidelijk: de pizza margherita is de grote favoriet bij zowel de bekende maaltijdbezorgers als de pizzaketens. De eenvoudige kaaspizza staat bij bezorgdienst Deliveroo dit jaar vijf keer in de top tien van meest populaire pizza’s. ,,Ruim een derde van de Nederlanders verkiest een simpele pizza boven een variant met allerlei toppings”, vertelt een woordvoerder van Deliveroo. Andere populaire smaken bij Deliveroo zijn de diavola, salami en pepperoni.

,,Samen met de pizza pepperoni is de pizza margherita in Nederland al jarenlang steevast favoriet”, zegt ook Manon Stoutjesdijk, woordvoerder van Domino’s. ,,In 2021 verkochten we in totaal zo’n 21 miljoen pizza’s in Nederland. Hiervan waren maar liefst 1,5 miljoen de pizza pepperoni en 2,1 miljoen de pizza margherita.”

Bij Thuisbezorgd.nl volgt na de pizza margherita de pizza salami, zegt Lieke Peters namens de bezorgservice. ,,Op nummer drie staat de pizza quattro formaggi.” De pizza margherita is ook favoriet onder de vegetariërs, blijkt uit het Food Trend Rapport 2021 van Thuisbezorgd.nl. ,,Naast de gangbare smaken zien we dat pizza’s steeds vaker in bijzondere variaties te bestellen zijn, bijvoorbeeld een pizza met paddenstoelen en pompoen of een met gamba’s en selderij.”

Fan van klassiekers

Bij New York Pizza zijn naast de kaaspizza smaken als Double Pepperoni, East Side Shoarma, Hawaii, BBQ Bacon & Chicken en Downtown Döner populair. ,,Enerzijds houden we in Nederland van klassiekers als de pizza margherita en de pepperoni-pizza, en anderzijds van barbecuesmaken en shoarma en döner”, aldus Kasper Overtoom, merkvertegenwoordiger van New York Pizza. ,,Van nature houden Nederlanders niet van pittige smaken, maar we zien dat daar wel een opwaartse trend in zichtbaar is.”

,,Doordat Domino’s wereldwijd actief is zien we dat sommige smaken in het ene land enorm populair zijn, maar minder geschikt voor pizzaliefhebbers in andere landen”, merkt Stoutjesdijk op. ,,In de zomer van 2021 lanceerden we bijvoorbeeld de Frikan’Dutchman met frikandel speciaal, een pizza die paste bij de smaak van Nederland, België en Luxemburg. In België en Frankrijk is de pizza Savoyarde (met crème fraîche, mozzarella, aardappelschijfjes, bacon en gorgonzola) een populaire pizza. Deze combinatie heeft in Nederland onze menukaart niet gehaald. We variëren elk kwartaal met keuzes en smaken, zo is er voor ieder wat wils. Op deze manier kunnen we pizzaliefhebbers het hele jaar door, naast onze klassiekers, blij maken met nieuwe introducties.”

Volledig scherm Pizza's zijn ook populair in Peking, waar de Winterspelen worden gehouden. © REUTERS

Op Deliveroo worden champignons en jalapeño’s het vaakst als extra topping toegevoegd bij het afrekenen. ,,En de meerderheid van de Nederlanders (61 procent) vindt ananas op een pizza zo gek nog niet”, aldus een woordvoerder. ,,Verder gaat driekwart liever voor een Italiaanse pizza met een dunne bodem dan een dikke Amerikaanse pizza en het merendeel van de mensen (64 procent) eet een pizza het liefst met de handen.”

Vega(n) smaken zijn opkomend

,,Vegetarische en vegan pizza’s groeien ook harder in het afgelopen jaar”, zegt Overtoom. ,,We verwachten dat de Californian Veggie het komende jaar in de top tien zal komen te staan en we zien het aandeel van de hele categorie groeien.”

Ook Stoutjesdijk ziet in de afgelopen jaren vooral een toename in de vegetarische en veganistische alternatieven. ,,In het afgelopen jaar zijn 2,5 miljoen vegetarische pizza’s verkocht (exclusief de eerder genoemde 2,1 miljoen margherita-pizza’s) en hierbij opgeteld nog eens meer dan 285 duizend veganistische pizza’s. Hiermee komen we op een totaal van ruim 4,8 miljoen vegetarische pizza’s. Deze trend nemen we ook mee in de ontwikkeling van ons menu. Vier jaar geleden hadden we vier vegetarische pizza’s op ons menu, vandaag de dag zijn dit zeven vegetarische en drie veganistische pizza’s.”

