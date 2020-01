Pizzabezorger op school geweerd: ‘Als 1700 leerlingen shoarma bestellen wordt het één grote puinhoop’

De school als afleveradres voor pizza, shoarma en friet. De meeste scholen hebben het liever niet, blijkt uit een rondgang in de regio rond Eindhoven. Steeds meer middelbare scholen nemen in het schoolreglement op dat eten bestellen via websites als Thuisbezorgd en Deliveroo verboden is.



Met de komst van bezorgdiensten Uber Eats, Deliveroo, Thuisbezorgd en de bezorgdiensten van McDonalds, Domino’s en New York Pizza is het makkelijker dan ooit om eten te bestellen. ,,We hebben hier 1700 leerlingen en als die allemaal pizza en shoarma gaan bestellen, wordt het één grote puinhoop", zegt Arno Weijers, conciërge bij het Frits Philips Lyceum in Eindhoven. ,,Daarom hebben we een verbod opgenomen in het schoolreglement. Conciërges en surveillanten zien erop toe dat er geen eten van buitenaf wordt gegeten.”

‘Vaak kapsalon in de pauze’

Volledig scherm Leerlingen merken dat er regelmatig eten wordt bezorgd op school. Dianthe en Jayley (14): ,,Het wordt weleens tijdens de les besteld als ze weten dat ze daarna een tussenuur hebben.” © Jelle Krekels Ook bij het Stedelijk College Eindhoven merken ze dat er vaker wordt besteld. ,,Het is echt iets van de laatste tijd", zegt Willy Evers, opleidingsdirecteur locatie Oude Bossche Baan. ,,We hebben er daarom onlangs intern over gediscussieerd en afgesproken dat er wat ons betreft geen eten wordt bezorgd. Leerlingen worden geïnformeerd dat het niet bedoeling is, maar we gaan er geen hetze van maken.”



Volgens leerlingen van het Stedelijk College locatie Oude Bossche Baan in Eindhoven gebeurt het regelmatig. ,,Ik zie heel vaak McDonald’s op school”, zegt Jayli (12). ,,Dan wordt het ergens op de hoek bezorgd buiten.” Ook Marceliano herkent het fenomeen. ,,Ik heb het weleens gedaan. Maar als je wordt betrapt, dan wordt het afgepakt en in de prullenbak gegooid”, zegt hij.



Dianthe en Jayley (beiden 14) zien regelmatig leerlingen bakken kapsalon eten in de aula. Een onder scholieren favoriet gerecht met friet en döner, afgetopt met kaas. ,,Het wordt weleens tijdens de les besteld als ze weten dat ze daarna een tussenuur hebben", zegt Dianthe. Dat het werd afgepakt, hebben de twee nog nooit gezien. ,,Ik heb ook weleens gehoord dat er een bezorger op het schoolplein stond.” Zelf hebben de vierdejaarsleerlingen nog nooit eten besteld op school.

Volgens opleidingsdirecteur Evers speelt het fenomeen op iedere middelbare school. ,,Scholen die zeggen dat het niet voorkomt, die hebben hun ogen in hun achterzak zitten. Het gebeurt zeker. Als scholieren een tussenuur hebben wordt weleens, misschien uit stoerheid, gezegd: kom, we bestellen een pizza. Maar daarvan hebben we nu besloten dat we het niet acceptabel vinden.”

‘Pas een probleem bij vier scooters op het plein’

Toch zegt de meerderheid van de middelbare scholen dat het nog niet voor problemen zorgt. ,,Als iemand uit de bovenbouw hier aan de schoolpoort een pizza aanneemt, die op een bankje opeet en alle rotzooi opruimt, dan maak ik er geen probleem van", zegt rector Marc van Dongen. ,,We hebben het ook niet in de hand als leerlingen uit de bovenbouw naar de Jumbo fietsen voor chips en worstenbroodjes.” Volgens de rector gebeurt het te sporadisch om er beleid op te maken. ,,We willen geen probleem maken van iets wat nog geen probleem is.”

Datzelfde geldt voor onder meer Aloysius De Roosten, 't Antoon Schellenscollege, Praktijkschool en het Sint Joriscollege. ,,We hebben hier geen specifiek beleid voor, omdat het bijna niet voorkomt", zegt Ingrid van Lint, communicatiemedewerker van Scholengroep Het Plein, waar de eerder genoemde scholen onder vallen. ,,Als iemand iets bestelt, dan spreken we diegene daarop aan. We hebben hier het predicaat gezonde schoolkantine en die uitstraling wordt ondermijnd als leerlingen pizza's en shoarma gaan bestellen. Het wordt pas een probleem als hier morgen vier scooters met maaltijdbezorgers op het schoolplein staan.”