Pierre Wind wil zijn eigen trekdropfabriek openen: ‘Dit product mag niet verdwijnen’

Het nieuws over het verdwijnen van de trekdrop sloeg een paar weken geleden bij Wind in als een bom. ,,Toen ik het hoorde zat ik in de auto. Ik wist helemaal niet dat het einde van de trekdrop zou beginnen’’, zegt hij. ,,Ik was zo flabbergasted .’’

De bekende kok besloot in actie te komen en beloofde binnen twee weken een plan om de drop een nieuw leven in te blazen. ,,En nu maak ik het ook waar. Ik ga zorgen dat mensen het nog steeds kunnen krijgen.’’

Wind heeft als doel zijn eigen trekdropfabriekje te openen. Haribo kon hem vanwege concurrentie niet voorzien van een recept en daarom gaat hij aanstaande dinsdag in de leer zodat hij weet hoe je de trekdrop handmatig in de productie kunt maken. ,,Dat trekdrop niet verdwijnt: dat is mijn doel. Dit nostalgisch Nederlands product mogen we niet missen.”

Hulplijn

,,Een tijdje geleden heb ik een coronakooklijn aangemaakt, zodat mensen mij gratis konden bellen voor vragen over koken, dus mijn nummer was bekend bij de mensen’’, legt Wind uit. ,,Daardoor kreeg ik het massaal aangeboden.’’ Wind heeft naar eigen zeggen zoveel drop aangeboden gekregen dat hij ‘voorlopig nog wel even door kan’. ,,Ik heb zeker zestig kilo aan drop aangeboden gekregen. Het leeft echt bij de mensen.’’

Koken met drop

Wind gebruikt de drop voor allerlei gerechten in de keuken: hij maakt hij er bijvoorbeeld dropbrood en dropijs mee. Verder gebruikt hij de trekdrop voor het maken van sushi. ,,Ik rek de drop uit en gebruik dit in plaats van nori – ofwel zeewier – om de sushi te omwikkelen’’, legt hij uit.

Het is duidelijk dat Wind precies weet wat hij met de trekdrop kan doen in zijn keuken. ,,Het is gewoon fucking lekker. Sinds mijn kokscarrière ben ik er al mee bezig. Ik praat met drop, ik weet wat het doet in de pan. Ik hoef er niet eens over na te denken, het zit in m’n poriën.’’