Pas op met rundvlees van Emté, Coop en Spar

Bij Coop en Spar gaat het alleen om mager rundergehakt, maar bij de Emté is de lijst een stuk uitgebreider, met onder meer biefstukken, runderschnitzels en saucijzen. Op de vraag hoe het kan dat dit bij drie supermarktketens tegelijk gebeurt, heeft Rob Hageman van de NVWA een eenvoudig antwoord: ,,Het vlees van deze supermarkten komt bij dezelfde leverancier vandaan."

De leverancier ontdekte dat in ieder geval op een deel van het vlees de SPEC-bacterie zat. Dit is een poepbacterie die bij mensen maag- en darmklachten kan veroorzaken. ,,Dit is gemeld bij de NVWA en daarom hebben we uit voorzorg het vlees dat verwerkt is, teruggeroepen." Het advies is daarom om het vlees te controleren als het bij de genoemde winkels vandaan komt.

Aandacht

Volgens het Voedingscentrum en de NVWA is er geen sprake van een toename van het aantal terugroepacties vanwege de SPEC-bacterie. De NVWA heeft in het tv-programma Kassa wel aangegeven waarschuwingen sneller door te geven. ,,Mogelijk lijkt het dat er meer zijn door de aandacht die er nu voor is", aldus Rob Hageman.

Al het vlees dat bij een slachter vandaan komt wordt door de NVWA 'op het oog' gecontroleerd op zichtbare uitwerpselen. Al het vlees met poep erop wordt er direct uitgehaald. Uitsnijderijen, de bedrijven die de karkassen verwerken tot het vlees dat in de supermarkt ligt, controleren zelf op bacteriën. ,,Als ze iets vinden melden ze dat direct bij ons en brengen ze ook hun afnemers op de hoogte."

Quote Bij microbiolo­gi­sche analyses laat de uitslag vaak een paar dagen op zich wachten Jasper de Vries

Dat het vlees toch in de supermarkt is beland, is volgens het Voedingscentrum niet gek. ,,Zeker bij microbiologische analyses laat de uitslag vaak een paar dagen op zich wachten, en kan het zijn dat het product al in de winkel ligt en toch teruggeroepen moet worden."

Wie rundvleesproducten bij deze supermarkten heeft gekocht afgelopen dagen, kan het best op de website van de supermarkt kijken om te zien of het gaat om het product dat je gekocht hebt. Mocht je het al gegeten hebben, dan is dat niet direct een probleem, zegt Rob Hageman. ,,Als het vlees goed verhit is, dan zou er niets aan de hand hoeven zijn. Maar als je het rauwe vlees met je blote handen hebt aangeraakt, dan kan je de bacterie verspreid hebben. Maak in dat geval je keuken goed schoon."