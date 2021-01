Paniek in de tent van Heel Holland Bakt om verdwenen deeg

Centraal in de tweede aflevering van Heel Holland Bakt stond de nieuwjaarsreceptie. De negen overgebleven deelnemers kregen bij de aanvang de opdracht twee soorten saucijzenbroodjes maken. Ellen (32), die vorige week al de zenuwen had, belandde meteen in chaos. Thuiskapster Sabine (34) had meer zelfvertrouwen, want ze had een geheim wapen mee: een eigen gehaktmolen. Roelof (48), kleinzoon van een professionele patissier, was in het voordeel want worstenbroodjes maken onderdeel uit van zijn leven, zei hij. En hij heeft vaak geoefend met zijn grootvader.