Paniek bij supermarkten is getemperd, maar rustig wordt het bij bezorging nooit meer

Koken & EtenWie vandaag boodschappen bestelt bij Jumbo of Albert Heijn, heeft ze morgen in huis. Wellicht de normaalste zaak van de wereld voor veel consumenten, maar dat was een jaar geleden wel anders. Aan het begin van de coronacrisis moesten supermarkten alle zeilen bijzetten om de boodschappen bij hun klanten te krijgen. Hoe staat het er nu voor?

Wie in maart vorig jaar een nieuwe online bestelling wilde plaatsen bij Jumbo, moest geduld hebben. Bezorgdiensten van supermarkten hadden het extreem druk, omdat nieuwe klanten zich wilden aanmelden en bestaande klanten méér bestelden.

Ruim een jaar later is bij Jumbo vandaag bestellen voor morgen gewoon mogelijk. ,,Afgelopen jaar is de vraag sterk toegenomen. We verwachten dat die verhoging structureel is. Steeds meer klanten ervaren het gemak van online boodschappen doen”, aldus woordvoerder Michiel de Ruijter.



Door de sterk toegenomen vraag is Jumbo het afgelopen jaar gestart met het leveren van boodschappen op zondag. ,,Daarnaast openen we diverse hubs door het land. Dit zijn centrale thuisbezorglocaties voor directe bezorging van boodschappen die het bezorgen vanuit de winkels overnemen.” Door de groei lag de online omzet van Jumbo in 2020 ruim 50 procent hoger dan het jaar ervoor.

Wakker geschud

Picnic zag de omzet het afgelopen jaar zelfs verdubbelen. ,,Het is een bijzonder jaar geweest. De coronacrisis heeft veel mensen wakker geschud. Er is nu een grote groep klanten die zonder coronacrisis misschien pas over een paar jaar het online bestellen zou uitproberen. Eigenlijk is de toekomst dus dichterbij gehaald”, vertelt Picnic topman Michiel Muller.

Maar door de gigantische drukte worstelde ook Picnic vorig jaar met distributieproblemen. Doordat meer klanten meer bestelden, stond de capaciteit onder druk. ,,Nog steeds bestellen veel mensen veel boodschappen. Maar het idiote hamsteren van vorig jaar maart is nu wel weg. De mandjes met boodschappen zijn wel nog steeds groter, maar ik denk niet dat dit ooit nog stopt. De toekomst ligt bij bestellen.”



Vorig jaar stonden bij Picnic driehonderdduizend mensen op de wachtlijst, nu zijn dat er nog tweehonderdduizend. ,,We hebben vijfhonderd bezorgauto’s meer en hebben meer mensen kunnen aannemen uit bijvoorbeeld de horeca en de luchtvaartsector. Daarnaast werken we al sinds afgelopen zomer met coronazelftesten, waardoor het werk in onze distributiecentra gewoon door kon gaan”, aldus Muller.

Wachtlijst

Om aan de almaar groeiende vraag van de online consument te kunnen voldoen, moest ook Albert Heijn de capaciteit vergroten. ,,Over het algemeen kunnen klanten de boodschappen nu weer vandaag voor morgen bestellen. Er is geen wachtlijst voor nieuwe klanten”, meldt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh.



Albert Heijn heeft de afgelopen 1,5 jaar geïnvesteerd in het uitbreiden van de capaciteit. Zo werden er drie nieuwe locaties gebouwd waar de bestellingen verwerkt worden. ,,Hierdoor kunnen we de gegroeide vraag goed aan, want we zien dat nog steeds veel klanten de boodschappen graag thuis laten bezorgen.”

Bekijk hier de video's van Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.