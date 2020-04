Paaspiek in de supermarkt? ‘Kom vooral alleen naar de winkel’

Lidl heeft zelfs besloten zondag alle winkels dicht te houden. ,,Het is een bewuste keuze om Eerste Paasdag dicht te zijn, om alle medewerkers een dagje rust te gunnen na de uitzonderlijk drukke weken in de supermarkt’’, aldus een woordvoerster. Bij Jumbo kiezen ze er juist voor dit weekend langer open te zijn. ,,We zien dat mensen het doen van boodschappen momenteel meer spreiden over de hele week. Desondanks verwachten we dat het dit paasweekend iets drukker zal zijn dan afgelopen weekenden. We merken dat veel mensen er toch een bijzondere tijd van willen maken, juist nu we thuis zijn. Door ruimere openingstijden kunnen we de drukte beter opvangen’’, meldt een woordvoerster.