Ovenbitterbal is níét gezonder dan een gewone bitterbal, en nog 12 feiten

Koken & Eten Luca (20) maakt van zijn liefde voor Italië een can­noli-imperium: ‘Een eigen onderne­ming was een wens van me’

In een loods in Heinenoord ‘fabriceert’ de 20-jarige Luca Vasseur wekelijks een kleine 20.000 cannoli. Wat dat betreft is de naam van zijn onderneming goed gekozen: I Love Cannoli. ,,De aanloop naar Valentijnsdag was een gekkenhuis. Er is zeker een pallet aan handgemaakte, typisch Siciliaanse desserts de deur uitgegaan.”