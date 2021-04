Opticiens beginnen in crisistijd aan avontuur in de horeca: ‘Anders kak je zo in’

Het is de ideale plek om in de zomer tijdens een wandeling, fietstocht of zelfs een rit met de auto langs de Schie tussen Schiedam en Delft, een pauze in te lassen. Vele regiogenoten deden dat in het verleden al toen ‘t Schielicht nog was gevestigd aan de Kandelaarweg in Rotterdam, net over de grens van Schiedam-Kethel. Op dezelfde plek willen Andre de Jong en Mirjam Lammerse nu Brasserie De Schie openen. Niet in het huidige pand, dat gaat tegen de vlakte, maar in een geheel nieuw gebouw dat een terras aan twee kanten heeft en zelfs een take-away voor die talloze recreanten die passeren.