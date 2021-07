Ophef om nasi per ‘bezorghelikopter’ in Maleisië: ‘En wij mogen niet naar een begrafenis’

Een maaltijdbezorging per helikopter heeft tijdens de strenge lockdown in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, tot grote verontwaardiging geleid. De coronamaatregelen verlammen de stad en onder meer restaurants zijn dicht.

Voor een liefhebber van een bepaald rijstgerecht, nasi kandar genaamd, was dit de aanleiding om 36 porties van deze nasi uit de 170 kilometer noordelijker gelegen etnisch Chinese stad Ipoh per helikopter te laten bezorgen. In de volksmond wordt het gerecht nasi ganja genoemd, omdat het zo lekker zou zijn dat je eraan verslaafd raakt.

Maar op sociale media is er veel verontwaardiging over de ‘bezorghelikopter’, omdat dit de strenge regels zou schenden waar iedereen zich naar moet schikken. ,,En gewone mensen mogen niet eens naar een begrafenis”, klaagt een Maleisiër. Een aantal mensen heeft zich bij de politie over de bezorghelikopter beklaagd.

De politie heeft inmiddels vastgesteld dat de eigenaar van de helikopter onder valse voorwendselen toestemming kreeg voor een vlucht naar een andere deelstaat. Hij had aangevoerd dat het toestel voor onderhoud moest vliegen en had niets gezegd over porties nasi ganja. Ook de eigenaar van het restaurant in Ipoh wordt aan de tand gevoeld.

De eigenaar van de helikopter heeft in Maleisische media gezegd dat hij niks verkeerd heeft gedaan en alleen ‘een grote bezorgklus‘ heeft aangenomen. De eigenaar van het restaurant is verguld met de aandacht. Volgens hem loopt het storm sinds de verontwaardiging over de helikopterbestelling losbarstte.

Het is volgens plaatselijke media nog steeds niet duidelijk wie de bestelling heeft geplaatst. Justitie heeft nadere stappen in het vooruitzicht gesteld, omdat coronaregels zouden zijn geschonden.

