Ook uit slechts één pan, ovenschaal of tajine tover je de heerlijkste gerechten

Wat Eten We Vandaag: Sticky varkens­haas met rijst en paksoi

Een “sticky” oftewel plakkerige marinade is typerend voor de Aziatische keuken. De marinade is op basis van suiker en zout (sojasaus) waaraan verschillende smaakmakers worden toegevoegd. Juist die suiker-zout combinatie is zo briljant. Denk maar eens aan karamel-zeezout bijvoorbeeld – nóg zo’n succesformule.

1 september