Ook Plus geeft kippen beter leven: ‘Ze kunnen weer een beetje meer kip zijn’

Supermarktketen Plus stapt voor de verkoop van kip over op het Beter Leven-keurmerk. Kippen met één Beter Leven-ster krijgen meer ruimte en daglicht in de stal. Ze groeien langzamer in een gezonder tempo, meldt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Plus laat weten dat inmiddels 27 procent van de verkochte verse kip het Beter Leven-keurmerk heeft. ,,Nu is het tijd voor de volgende stap. In 2023 zal het volledige kipassortiment aan minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk voldoen.” Alle kippen bij Plus zijn afkomstig van Nederlandse pluimveebedrijven.

Wakker Dier stelt dat Plus na Albert Heijn, Lidl en Jumbo de vierde supermarkt is die voor het keurmerk kiest. ,,Zij hebben gezamenlijk een marktaandeel van 74 procent. Een forse meerderheid van de supermarktkip is dus al verzekerd van een Beter Leven-keurmerk”, aldus Wakker Dier. ,,Opvallend is dat supermarkt Aldi - de op drie na grootste supermarkt - nog geen toezegging heeft gedaan om het welzijn van de kip te verbeteren.”

Wakker Dier is blij met de stap van Plus. ‘Miljoenen kippen kunnen straks het zonlicht en de wind lekker in hun veren voelen. En weer een beetje meer kip zijn', meldt de dierenwelzijnsorganisatie in het bericht dat vanochtend is verspreid.

