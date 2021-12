Onze oliebol is niet uniek: in veel landen eten ze graag zoete gefrituurde deeg

Amerikanen hebben hun donut naar verluidt te danken aan de Nederlandse kolonisten die New York stichtten. Blijkbaar reisde het recept van de gebakken ‘olykoek’ rond 1626 met hen mee. Maar hoe Nederlanders zelf aan hun bepoederde eindejaarsgebak komen, valt moeilijker te achterhalen. Volgens culinair journalist Jonah Freud is het zeker niet onwaarschijnlijk en zelfs van een logische verklaarbaarheid dat de kunst is afgekeken van Sefardische joden die uit Spanje werden verdreven en uiteindelijk terechtkwamen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). De oliebol als kopie van de joodse donut, hoe zit dat?