Ogen dicht en fantaseren maar over zwoele, Spaanse zomeravonden met tapas van Destino

Zodra het mag, pak ik het vliegtuig naar Baskenland om me een weekeinde lang vol te proppen met tapas of pintxos. En dan het liefst van die gastronomische creaties uit een of ander pintxos-barretje in San Sebastian, de stad met de meeste Michelin-sterren per vierkante meter. Die Baskische koks weten hoe het moet en durven te experimenteren met hun klassiekers.