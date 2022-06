Oesters, asperges, chocolade: kun je zin krijgen in seks van eten?

Chef-kok Joris Bijdendijk weet het zeker. Eten kan echt opwindend zijn en een belangrijk onderdeel van het voorspel. Lekker eten en drinken met je partner brengt je in de juiste stemming. En dan hoef je niet per se oesters te eten. Het mag ook een mooie salade zijn. ,,Haricots verts opbakken met amandelen in het velletje, citroensap, tijm en perziken erbij.”

Lustopwekkend eten? Dan denken veel mensen aan chocolade, oesters, asperges. Die zouden allemaal voor een seksuele impuls kunnen zorgen, zo wordt gefluisterd. Klopt dat? En zo ja, wat moet je dan eten? En hoeveel?

Iris Groenenberg van het Voedingscentrum geeft aan dat het korte antwoord op de vraag of er bepaald eten lustopwekkend kan zijn met ‘nee’. ,,De EFSA, de Europese voedselveiligheidautoriteit, bekijkt ingediende claims op dit terrein. Zij hebben tot op heden geen enkele claim goedgekeurd.”

Zink helpt bij de aanmaak van sperma

Het kan om een stofje in een voedingsmiddel dat de seksuele zin opwekt. Zo zit in oesters zink en dat draagt bij aan allerlei processen in je lichaam, ook aan de aanmaak van sperma. Maar om nou te zeggen: oesters zijn erectiebevorderend, dat gaat Groenenberg iets te ver. Vaak moet je veel van zo'n stof binnenkrijgen om enig effect te kunnen sorteren en dan gaat het al vaak om enorme hoeveelheden van pakweg oesters.

Toch kan eten maken dat je zin krijgt in seks, stelt seksuoloog Eveline Stallaart. ,,Eten kan lustopwekkend zijn als je positieve associaties hebt met een bepaald voedsel.” Als je een leuke avond hebt gehad en je hebt je sexy gevoeld en je hebt ook seks gehad én je hebt asperges gegeten, dan kun je positieve associaties hebben in je brein bij die asperges.”

Als je brein een positieve associatie herkent, dan komt dopamine vrij. Dat zorgt voor een prettig gevoel, vandaar dat dopamine ook wel het gelukshormoon genoemd. Maar wetenschappelijk bewijs is lastig te verkrijgen omdat de situatie telkens anders is, aldus Stallaart. ,,We hebben telkens een andere gemoedstoestand, we hebben een andere hormonale levels en dat maakt dat je nooit op een basisniveau kunt kijken omdat de situatie steeds anders is.”

Dat beeld herken ik ook, aldus gedragswetenschapper Linette Mak, ook wel bekend als De Wilde Boerin. In de Westerse wereld is er vanuit de voedingsleer weinig wetenschappelijk ‘hard’ bewijs te vinden, weet zij. ,,Reden voor mij om er vanuit een andere invalshoek naar te kijken. Wat me bijvoorbeeld opvalt vanuit de seksuologie, is dat mensen van eten opgewonden kunnen raken. Vanuit de seksuologie is daar een naam voor: sitofilie.”

Sitofilie is een parafilie, ook wel een ongewone of atypische seksuele interesse genoemd. legt Mak uit. Mensen met sitofilie worden seksueel opgewonden van eten. Het gaat niet zozeer om het eten zelf, maar meer om de fantasieën over eten. Sommige mensen vinden het heerlijk om in een taart te zitten of om te badderen in eten. Of ze vinden het heerlijk om zichzelf of anderen in te smeren met eten.”

De mens en zijn fantasie zijn rijk en onuitputtelijk, aldus Mak. ,,Er zijn meer fantasieën dan wij bij elkaar kunnen bedenken.”

Of je zin hebt in seks hangt af van veel factoren

Daarnaast wordt er steeds meer onderzoek naar ‘moodfood’ verricht. ,,Eten dat invloed heeft op - of beïnvloedt wordt - door je humeur.” Maar of je zin hebt om te vrijen hangt van zoveel meer factoren dan voeding af. Er spelen allerlei fysieke, psychische en emotionele aspecten mee. En als het gaat om wat je in je lijf stopt: de invloed daarvan is beperkt.”

In het algemeen geldt wel dat mensen die zich goed voelen, een gezond gewicht hebben en prettig in hun vel voelen meer zin in seks zullen hebben. Een gezond voedingspatroon bevat veel groenten, kruiden, fruit, noten, specerijen en peulvruchten. ,,Die zijn goed voor je lichaam in algemene zin en dat kan ook van invloed zijn op je seksuele leven.”

Als ‘wilde boerin’ onderzoekt ze al bloggend wat eten zelf met haar doet. ,,Sinds kort werk ik ook samen met een seksuoloog. Zij merkt vanuit haar praktijk dat er veel stellen zijn die eigenlijk niet zoveel ideeën meer hebben om met elkaar uitjes te organiseren en de ondeugende kant in elkaar te ontdekken. Lustopwekkend eten kan dan een mooi begin zijn om weer met elkaar in verbinding te raken.”

