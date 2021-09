Norman, koffieproever van hoogste niveau, verliest smaak: ‘Alles ruikt naar corona’

Norman Mazel is uniek in wat hij doet en daarom misschien óók wel de beste: hij is koffieproever op topniveau. Hij is een zogenoemde Q-grader, een koffiekenner die de kwaliteit van koffie analyseert, test en bewaakt. Als Q-grader heeft hij speciale certificaten behaald die bijna niemand in Europa heeft. Hazelnoot, rozen, een bijzondere vrucht: hij proefde en rook alles in koffie. Elke delicate smaak, elke unieke geur: niks ontging hem. Totdat hij door corona zijn smaak verloor. Hij moet binnenkort zijn certificaten verlengen en zonder geur kan dit misschien niet. Volledig herstel lijkt voor nu een verre droom, maar hij blijft bewonderenswaardig positief.