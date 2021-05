Nooit meer zwoegen om vet en spetters te verwijderen: dít doet de zelfreinigende oven

Het klinkt te mooi om waar te zijn: niet langer zelf de oven schoonmaken, maar een oven die zichzelf schoonmaakt. ,,Het kan echt”, vertelt Dick Veldhuijzen, van Bosch huishoudapparaten. Er bestaan inmiddels verschillende soorten zelfreinigende ovens, waarvan de bekendste de pyrolyse-oven is. ,,Bij pyrolyse wordt de oven verwarmd tot bijna 500 graden, waardoor alle vet- en etensresten worden verbrand”, legt Veldhuijzen uit.

Wanneer de reinigingscyclus klaar is, hoef je enkel het as uit de oven te vegen. Met een druk op de knop is een vuile oven weer als nieuw, stelt Veldhuijzen. ,,De hele oven wordt schoongebrand, dus het ruikt even naar een lichte verbranding, maar stinken doet het niet.” Pyrolyse hoeft normaliter maar een á twee keer per jaar.

Veilig

Maar hoe werkt het nu eigenlijk? Om pyrolyse te starten, moet de oven ‘leeg’ zijn. ,,De roosters moeten uit de oven verwijderd zijn. Vervolgens start je het programma. Hierbij kun je kiezen voor meerdere opties, dat hangt af van hoe vies de oven is. Als die heel vies is, doe je een reiniging van twee uur lang. Na afloop liggen de restjes als as op de bodem van de oven. Die hoef je er alleen even uit te vegen en dan is de oven weer als nieuw”, vertelt Veldhuijzen.

De pyrolysereiniging is geschikt voor normale bakovens en magnetrons, maar niet voor stoomovens. ,,Door het vocht in combinatie met enorme verhitting heb je kans op kortsluiting. Voor de normale bakoven is pyrolyse, ondanks de hoge temperaturen, wel veilig. Wanneer je het programma start, wordt de deur van de oven namelijk vergrendeld en kan die niet meer open tot de reiniging klaar is.”

Een ander soort zelfreinigende oven is die met katalytische ovenwanden. Deze is wel geschikt voor stoomovens. ,,De wanden zijn een soort spons bestaande uit een steenstructuur, waardoor vettigheid en vuil geabsorbeerd wordt in de wand. Dit gebeurt tijdens het bakken zelf, bij temperaturen vanaf 180 graden.”

Bakdag

Een van de gebruikers van de zelfreinigende oven is Rutger van den Broek, de eerste winnaar van de immens populaire tv-competitie Heel Holland Bakt. ,,Ik heb af en toe een bakdag, dan bak ik wel tien dingen. Ik heb vier ovens en de oven staat hier iedere dag wel aan. Soms zelfs allemaal tegelijk. En het schoonmaken van de oven is niet m'n favoriete bezigheid. Ik heb er dan ook eentje met pyrolysereiniging. Super handig, want het wordt écht helemaal schoon. Maar het kost wel een aantal uren én veel energie”, vertelt Van den Broek.

Daarom schakelt Van den Broek de pyrolysereiniging niet al te vaak in. ,,Ik zorg dat ik de oven na iedere bakbeurt schoonmaak met een doekje, maar als er echt iets is aangebakken zet ik de reiniging aan. Over het algemeen is dat één keer per half jaar. Je kunt beter bijhouden dan alles steeds laten aankoeken. Als ik bijvoorbeeld weet dat een bepaalde taart kan lekken, leg ik gewoon alvast aluminiumfolie op de bodem van de oven.”

Nabootsen

Dat is ook de gouden tip van schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp, want volgens haar is voorkomen beter dan genezen. ,,Het gaat er vooral om hoe je gerechten in de oven zet. Zo gebruik ik aluminiumfolie, om spetters te voorkomen. Maar als het dan vies is, kun je ook zonder zelfreinigende oven dat effect nabootsen”, legt Middeldorp uit. ,,Zet dan een schaal met kokend water en schijfjes citroen in de oven en verwarm deze tot de hoogste stand. Door de stoom in combinatie met citroen komt vet en vuil los. Dat neem je er met een zacht doekje uit, waarna je vrijwel hetzelfde effect hebt als met een zelfreinigende oven.”

Heb je een gewone oven? Zo maak je hem schoon:

