Nooit meer naar de groenteboer: boswachter vertelt welke planten eetbaar zijn

Koken & eten Deze slagerij heeft geen vlees in de vitrine liggen (en dat heeft niets met de Week Zonder Vlees te maken)

8 maart Even anoniem een paar kiloknallers scoren zit er niet in bij de slagerij van Jan-Willem Tol. Uitzoeken welk stukje vlees je graag zou hebben evenmin. Een koelvitrine, net als een prijslijst, ontbreken. Maar aan lekker vlees is bij deze hofleverancier geen gebrek. De koeling ligt vol - alleen zul je er zelf naar moeten vragen.