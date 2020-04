Nigel Slater: Alles wat niet goed voor mijn lijn is, wil ik nu graag eten

Koken & etenHoe gaat de beroemde Britse kookboekenschrijver Nigel Slater om met de coronacrisis? Bovenal, wat hoopt hij dat mensen meenemen uit deze periode? Culinair auteur Susan Aretz is groot fan van Slater en sprak hem aan de telefoon over zijn nieuwe kookboek.

Voor wie niet weet wie Nigel Slater is een kleine introductie. Slater (1958) is een Britse journalist en kookboekauteur. Al decennia schrijft hij een column in de Britse krant The Observer. Van zijn hand verschenen meerdere kookboeken en hij maakt ook kookprogramma’s voor de BBC. Hij is een kok die schrijft, zoals op zijn website staat.

De vorige keer dat ik Slater interviewde zaten we aan de Amsterdamse grachten. Nu de wereld door het coronavirus stil is komen te liggen, spreek ik hem telefonisch. En zoals ieder gesprek, start ook deze met de vraag hoe het met hem gaat. Het gaat al snel over wat de coronacrisis met zijn leven doet. Want die heeft, net als bij iedereen, impact op hoe zijn dagen er uitzien.

Comfortfood

Quote Ik las mijn eetdagboe­ken terug en op een gegeven moment viel het me op dat ik gedurende de week eigenlijk gewoon geen vlees of vis meer at Nigel Slater Waar Slater’s routine normaliter bestaat uit het dagelijks boodschappen doen bij de kleine ondernemers die op loopafstand van zijn huis zitten, is dat nu natuurlijk niet mogelijk. Hij vertelt hoe hij gewend is om op zijn gemak rond te snuffelen en te bedenken wat hij die dag wil eten. Nu doet hij dat voor twee à drie dagen en liefst zonder de mensen die buiten moeten wachten op te houden. Wat hem opvalt, is dat mensen zo veel vriendelijker zijn. Maar ook dat het lijkt alsof iedereen nu hardloopt of daarmee is begonnen. Hij lacht als hij het vertelt, omdat hij ziet dat zoveel mensen hardloopschoenen aan hebben die nog hartstikke nieuw zijn. Tegelijkertijd merkt Slater ook dat hij nu anders eet dan normaal. Comfortfood, troostrijk eten, meer nog dan anders in deze tijd van het jaar. ,,Alles wat ik de laatste jaren liet staan omdat het niet goed voor mijn lijn is, dat wil ik nu graag eten.”

De reden dat ik Slater spreek, is het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn nieuwste boek Greenfeast, heerlijke groenterecepten voor de lente en de zomer. Een kookboek zoals hij ze vaker schreef. Maar nu zijn het recepten zonder vlees of vis. Slater vond het bij vegetarische kookboeken storend dat ze zo streng zijn en met geheven vingertje geschreven leken. ,,Ik wil juist laten zien dat je niet per se heel radicaal voor deze manier van eten kunt kiezen. Met lekkere en lichte gerechten waar je er een aantal van maakt en dan met elkaar deelt. Eten waar je van geniet. Maar dan zonder dat er vlees of vis in zit.”

De verschuiving naar lichter en meer op groente gebaseerd eten gebeurde bij hem geleidelijk. ,,Het kroop er soort van in. Het was niet een besluit dat ik nam, om zo te gaan eten, maar iets wat langzaam veranderde. Ik las mijn eetdagboeken terug (die Slater al jaren bijhoudt, red.) en op een gegeven moment viel het me op dat ik gedurende de week eigenlijk gewoon geen vlees of vis meer at.”

Als ik hem vraag naar zijn favoriete groenten duurt het even voor hij kan antwoordden. ,,Wat een ontzettende moeilijke vraag zeg! Maar als ik dan moet kiezen, sowieso alle soorten kool. Die vind ik fantastisch.”

En sla. ,,Waar je voorheen alleen maar een zielig kropje sla kon kopen zijn er tegenwoordig zoveel fantastische slasoorten te krijgen. Een dag zonder salade kan ik me gewoon niet voorstellen. Ik doe vaak verschillende soorten door elkaar. Daar gaat dan iets van proteïne bij. Dat kan vis zijn. Of kaas, of een restje kip. Of ik doe er een avocado door, die heb ik altijd liggen. Wat geroosterde zaden. Een dressing met goed veel mosterd erover. Heerlijk!”

Kippenvel

Of er ook iets is dat hij niet lust? Slater grinnikt als hij opbiecht dat hij van eieren gruwelt. ,,Als ze ergens door heen zitten, in taart of mayonaise, gaat het prima. Maar hard gekookt of anderszins herkenbaar bereid geeft me echt kippenvel.”

Gelukkig is er genoeg dat Slater altijd in huis heeft waarmee je in een handomdraai iets lekkers op tafel zet. ,,Met misopasta maak ik een snelle, hartige soep. Daar doe ik dan wat groenten en noodles bij. Of met orzo, die kleine pasta, en wat bouillon en groente maak ik een goed vullende en verwarmende maaltijdsoep. Zo kun je met betrekkelijk weinig ingrediënten echt iets lekkers maken.”

,,Als ik iets hoop dat mensen overhouden aan deze nare tijd is het wel dat als ze nu ontdekt hebben hoe fijn het is om thuis te koken en samen te eten, ze dat ook hierna blijven doen. Ik vergelijk het met toen ik moest gaan sporten. In het begin vond ik het vreselijk. Daarna ontdekte ik er ook de leuke kanten van en ben ik het blijven doen, ook toen het niet meer per se hoefde. Ik hoop dat dat voor thuis koken ook na de coronacrisis voor veel mensen geldt.”

Onderstaand lunchgerecht komt uit Greenfeast lente, zomer.

FETA, BIET, BOLLETJES

Zachte bolletjes. Verkoelende munt. Zoute feta. Pittige rucola en knapperige biet.



Ingrediënten

Voor 2 bolletjes

feta – 200 g

olijfolie

rauwe bieten – 2 kleine

wittewijnazijn – 1 eetlepel

muntblaadjes – 6

yoghurt – 100 g

grote zachte bollen – 2

doperwtenscheuten – een kleine handvol

rucola – een handvol



Bereiding

Verhit een grillpan. Snijd het blok feta horizontaal doormidden tot twee rechthoekige stukken. Bestrijk ze met olijfolie, leg ze in de hete grillpan en laat ze lichtbruin worden. Keer ze om en gril de andere kant tot hij lichtbruin is. Haal de feta uit de pan en zet opzij.



Schil de bieten als de feta in de grillpan bakt en rasp ze grof boven een kom. Bestrooi ze licht met zout en peper, voeg de azijn toe en schep de bieten om tot ze met azijn zijn bedekt. Snipper de muntblaadjes en doe ze met de yoghurt bij de biet. Schep alles losjes door elkaar.



Snijd de broodjes doormidden en gril de snijkanten. Bestrijk de onderste helften met wat munt-bietenyoghurt, voeg de doperwtenscheuten en wat rucola toe en leg er een stuk feta op. Schep er een royale schep munt-bietenyoghurt op, dek de vulling af met de bovenste helft van de broodjes en dien op.

Serveer de overgebleven munt-bietenyoghurt er los bij.