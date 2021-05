Niet alle voeding en snacks mogen zomaar ‘puur’ heten: misleiding ligt op de loer

Hoe bont fabrikanten het soms maken? De Consumentenbond noemt in de gids die vandaag is verschenen een paar voorbeelden die boekdelen spreken. Neem de wokschotel van Jumbo ‘vol natuurlijke ingrediënten’, terwijl deze wel zijn bewerkt in de fabriek. En Whole Earth Cola is eveneens gemaakt van die natuurlijke ingrediënten. Maar hoe logisch is het om zo’n drankje vol suiker ‘natuurlijk’ te noemen? Paprikachips van Go Pure is ‘puur en authentiek’. Ja, je maakt ze met aardappelen. En in deze soort zitten inderdaad geen toevoegingen, maar hoe puur is chips?