Nico en Sonja Boreas sluiten tweesterrenrestaurant en beginnen opnieuw, nu zonder personeel

Topkoks samen terug in de keuken van Cas Spijkers: hommage aan de chef-kok van De Swaen in Oisterwijk

OISTERWIJK - Het was maandagavond als vanouds haute cuisine in Oisterwijk. Johan van Groeninge, Nico Boreas en Edwin Kats traden als chef-kok in de voetsporen van Cas Spijkers. In diens keuken, die van restaurant De Swaen aan De Lind, gingen de drie maandagavond gebroederlijk achter de pannen staan.

5 oktober