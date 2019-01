Nederlanders drinken thuis relatief weinig

Koken & EtenIn Nederland gaat 1,2 procent van alle huishoudelijke uitgaven naar flessen wijn, kratten bier en andere alcoholhoudende dranken. Het gaat om gemiddeld 215 euro per jaar per huishouden, meldt de Europese organisatie voor statistiek Eurostat.

Eurostat publiceerde vandaag de cijfers over het jaar 2017. Er is gekeken naar hoeveel mensen uitgeven aan drank voor thuisgebruik. Een drankje in het café of restaurant valt hier dus niet onder. In totaal werd in Europa 130 miljard aan alcohol uitgegeven. In Nederland ging voor bijna 1,7 miljard aan drank over de toonbank.

Nederlanders bleken in vergelijking met andere landen van de Europese Unie relatief weinig aan alcoholische dranken uit te geven. In Estland werd 5,2 procent van de huishoudelijke uitgaven besteed aan drank, in Letland was dat 4,9 procent en in Litouwen 4 procent.

In Griekenland, Italië en Spanje werd juist maar 0,8 procent tot 0,9 procent van de huishoudelijke uitgaven besteed aan wijn, bier en andere sterke dranken.

Volledig scherm © Eurostat

Riskante drinkers

Het gaat om gemiddelden. Uit cijfers van het Trimbos instituut die in november verschenen blijkt dat van de 80 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder, die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, één op de zes als riskante drinker kan worden aangemerkt. Dit komt overeen met 1.790.000 personen oftewel 14 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder’’, becijfert de organisatie.

Een riskante drinker is iemand die door zijn of haar drankgebruik problemen krijgt, zoals bijvoorbeeld verplichtingen niet kunnen nakomen, rijden onder invloed, spijt hebben van het alcoholgebruik of van anderen het advies krijgen om minder te drinken.