Nederlander nog steeds dol op Franse keuken, meer nog dan pizza of Chinees

Op z’n Frans koken – maar dan niet in een bistrot à la campagne of in een sterrenrestaurant in Parijs. Nee: in duizenden restaurants tegelijk, in ruim 150 landen waaronder Nederland, op vijf continenten. Dat gebeurt een week lang vanaf vandaag. Voor de zesde keer wordt wereldwijd de zogeheten Goût de France-week gehouden, ‘de smaak van Frankrijk’.