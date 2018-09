Nederlander drinkt meer alcohol dan gemiddelde Europeaan

Van alle Nederlanders vanaf 16 jaar rook 25,7 procent, in Europa is dit gemiddeld bijna één op de drie. Hiernaast drinken Nederlanders gemiddeld 8,7 liter pure alcohol, iets meer dan het Europese gemiddelde van 8,6 liter. Hoewel Nederland op deze gebieden tot de middenmoot hoort, is Europa de regio waar het meest wordt gerookt en gedronken in de wereld.

In de Europese alcoholtop staat Litouwen bovenaan met 15,2 liter, daarop volgt Tsjechië met 12,7 liter. Belgen drinken ook flink meer dan de Hollanders: 12,6 liter alcohol per persoon.

In het rapport valt ook te lezen dat meer dan de helft van de Europeanen overgewicht heeft en dat dit cijfer blijven stijgen. ,,Het is vooral alarmerend dat deze stijging ook bij kinderen waarneembaar is'', vertelt Claudia Stein, directeur van de afdeling Informatie, Bewijs, Onderzoek en Innovatie bij WHO Europa.

Hoewel 'slechts' 15 procent van de Nederlandse kinderen met overgewicht te maken heeft - een van de laagste cijfers in Europa - is het een zorgwekkende trend. ,,Toen ik een kind was, hadden we slechts één iemand in de klas die misschien mollig was, maar nu is het in sommige landen bijna de helft'', zegt Stein.

Hoogste levensverwachting

Opvallend genoeg is de levensverwachting in Europa met 77,8 jaar wel het hoogst van de wereld, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen, geeft Zsuzsanna Jakab, regiodirecteur van de WHO, aan in een verklaring. ,,Deze risicofactoren die zijn gerelateerd aan levensstijl zijn zorgelijk, want ze kunnen de stijging in levensverwachting vertragen of zelfs terugdraaien als ze niet worden aangepakt.''